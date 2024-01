Settore Giovanile Messina: crollo casalingo della Primavera contro il Giugliano. Male gli U15 a Crotone, pareggio per gli U17

Non è stato un fine settimana memorabile per il settore giovanile del Messina che nei campionati nazionali rimedia due sconfitte ed un pareggio nelle partite contro Giugliano e Crotone. La Primavera di Carmelo Mancuso nonostante una prestazione meritevole subisce un 4-1 a Santa Lucia del Mela dalle tigri campane.

Il Giugliano passa avanti con Vitale ma i biancoscudati rientrano presto in partita con il rigore di Cutispoto. La seconda rete della punta gialloblù apre al definitivo successo degli ospiti ancora in rete nella ripresa prima con Sequino e infine con Signorelli. Il Messina si rammarica per due grosse occasioni capitate a Romano e fermate sulla linea di porta dalla difesa del Giugliano.

Un sabato avaro di soddisfazioni anche per l’Under 15 Nazionale che incappa a Crotone in una bruciante sconfitta per 5-1. Il Messina tiene bene il campo a Cotronei ma dopo aver subito la prima rete al 35’ si scioglie e già a fine primo è sotto di tre reti. Tra i calabresi doppiette per Montesano e Lami. La formazione di Mimmo Moschella trova il gol della bandiera con Loria. Prova d’orgoglio, tra le migliori della stagione per l’Under 17 Nazionale che si conferma avversario tosto per chiunque. Il Messina battaglia contro i pari età del Crotone facendosi spesso preferire nei 90’. Decisivi due calci di rigore, entrambi nel primo tempo, messi a segno da Viola da una parte e Vrenna dall’altra. Nel recupero cancellato l’eurogol Buonaccorsi che in rovesciata gonfia l’incrocio ma in posizione irregolare per l’assistente. Pausa del campionato per Under 15 e Under 17 che torneranno in campo a metà febbraio. La Primavera la prossima settimana sarà ospite dell’Ancona.