Il Messina con la Turris, è duello salvezza. Potrebbe rivedersi Plescia tra i titolari, ballottaggio a sinistra

Un’altra tappa importante verso la salvezza, quasi cruciale guardando alla classifica ma non decisiva considerando le partite ancora da giocare: il Messina fa tappa stasera al “Liguori” di Torre del Greco per affrontare la Turris, sotto di cinque punti, in quello che si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto.

Giallorossi con l’umore buono dopo le due vittorie consecutive che hanno dato spinta morale e migliorato la posizione in graduatoria, mentre i Corallini hanno cambiato l’allenatore dopo tre ko di fila e sono vogliosi di trovare un successo che manca da un mese, cambiando passo (appena 7 punti nelle ultime 14 uscite). Insomma, i temi nel match non mancano.

In casa peloritana non convocati Firenze (fiocco azzurro per la nascita del figlio Tommaso, in permesso) e Scafetta (colpito da sindrome influenzale in settimana). Rientra invece dalla squalifica Franco, che con tutta probabilità si riprenderà il posto in mediana da play. Al suo fianco più probabile l’impiego di Frisenna rispetto a Giunta. Davanti a Fumagalli, Salvo a destra è intoccabile per forma fisica ma è stato convocato anche Lia che però sta faticando a ritrovare la condizione migliore. Centrali Pacciardi e Manetta, a sinistra ballottaggio tra Ortisi e Polito (che in settimana ha accusato un fastidio tendineo). Davanti l’unica novità potrebbe essere il ritorno di Plescia tra i titolari al posto di Luciani, anche perché stavolta mister Giacomo Modica non ha grossi problemi per la scelta degli under. Sulla trequarti Rosafio, Emmausso e uno Zunno in grande forma. Fuori Buffa e Tropea, in procinto di salutare.

In casa campana, Menichini deve scegliere chi schierare tra i pali fra Pagno e Marcone. Nella difesa a tre Serpe, Maestrelli ed Esempio, centrocampo a cinque con Nicolao, Pugliese, Franco, Scaccabarozzi (o Matera) e Saccani. Davanti Maniero con D'Auria. Occhio però agli ultimi arrivati Panelli e Jallow, che scalpitano.

I precedenti non sorridono agli ospiti: nelle precedenti 14 trasferte, infatti, il Messina ha vinto solo una volta (cinque pareggi). Blitz firmato da Enrico Buonocore nella stagione 1999/2000. Nell’ultimo incontro, ko (3-0) firmato da Frascatore, Acquadro e Longo. Ultima volta a punti per l’Acr risalente al 2011, 2-2 con Broso e Cucinotti a segno in campo neutro a Capriati a Volturno.