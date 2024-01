Goal collection young: Torregrotta vittoria spartiacque sulla Vivi Don Bosco tra gli U15, Fair Play U17 non conosce sosta

Tutti in campo, nel weekend appena archiviato, anche la Primavera 4 dell’ACR Messina che va sotto ma ha la forza, alla lunga, per ribaltare l’AZ Picerno con le reti di Romano e Crisafulli e festeggiare i primi 3 punti del nuovo anno. Meno felice la trasferta degli U17, di Giuseppe Cosimini, incappati in una sonora sconfitta per 3-0 in casa della Juve Stabia.

Uno a uno, invece, per gli U15 che partono ad handicap, sotto di un gol dopo appena 1 minuto con Iorio. Ci pensa Errigo, dai 40 metri, a ripristinare la parità e regalare il secondo pareggio consecutivo.

Torna alla vittoria l’U15 Regionale dopo un lungo digiuno. Al vantaggio iniziale del Comprensorio del Tindari con Lonoce, biancoscudati che mettono la freccia con le reti di Morvillo e Manganaro.

In campo regionale solo sorrisi per Fair Play Messina e Torregrotta, saldamente al comando nei rispettivi raggruppamenti regionali.

L’U17 di Antonio Cucinotta, sotto di due gol, piega le resistenze di una Jonica che fiuta per un tempo il colpo. Nulla da fare perché i bianconeri calano il poker vincente con la doppietta di De Maria, Tati e Cassarà.

Brinda al primo successo del 2024 l’U15 Élite: netta affermazione della compagine JAcademy, in casa contro l’Academy Barcellona. Gara già in discesa dopo un tempo, con le due reti di Schepisi, nella ripresa rimpinguano il tabellino Piccolo, De Clario e Cosio.

In ascesa anche le quotazioni del Torregrotta che piazza il triplo successo con i suoi gruppi di punta, U17, U15 e U14.

Al comando della classifica gli U15 e U14, prevalsi rispettivamente su Vivi Don Bosco e Aga Messina, entrambi con una dedica speciale, al proprio mister Borrelli.

La goal collection vi da appuntamento stasera, a partire dalle ore 21, con Fuorigioco per il consueto approfondimento del martedì sera con il calcio giovanile siciliano.