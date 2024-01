Il Messina cerca conferme col Taranto dell'ex Capuano. Le probabili formazioni

Dubbi principali a centrocampo per il Messina che oggi affronta il Taranto: squalificato Franco, Firenze c’è ma si è allenato solo un giorno, debilitato da uno stato febbrile pesante. Non al top ma presente Frisenna. Sarà mediana a tre o a due con tre trequartisti come visto a Cosenza? Più probabile la seconda formula con Frisenna e Giunta da play. Rosafio a destra, Emmausso in mezzo e ballottaggio a sinistra tra Zunno e Ragusa. Davanti probabile il rientro di Plescia, anche se Luciani ha fatto bene e scalpita. Difesa con Salvo, Manetta, Pacciardi e probabilmente Ortisi anche se Polito ha fatto bene nelle ultime due partite. In caso di centrocampo a tre, occhio anche alla possibilità di qualche sorpresa (come Ortisi e Lia, provati in settimana da interni).

Subito disponibili gli ultimi due arrivati, Marco Civilleri (numero 88, anche se una direttiva generale della Lega ne negherebbe l’utilizzo) e Sabino Signorile, presentati ieri dal ds Domenico Roma. «Sono arrivato qui con qualche anno di “ritardo” ma con tanta voglia - ha detto il centrocampista -. Ci ho sempre sperato ma le trattative non si erano mai concretizzate, ora è un’opportunità incredibile, inaspettata, all’improvviso. Tre anni fa la volta in cui sono stato più vicino ma il presidente del Licata chiese una somma eccessiva. Il Messina era primo e mi sarebbe piaciuto. Fisicamente non ho il ritmo partita perché ho avuto qualche problema nell’ultimo periodo a Sansepolcro, arrivo da un viaggio lungo però sono pronto a dare il mio contributo se il mister lo riterrà, anche per tutta la partita. - ha detto il centrocampista, ex di turno -. Modica l’ho avuto a Lecco e lo conosco, è uno degli allenatori con cui mi sono trovato meglio». Subito di fronte il Taranto, squadra in cui ha giocato: «Mi è rimasta nel cuore, è un segno del destino, sono contento».

Più timido l’attaccante esterno ex Seregno e Cerignola, scuola Milan, che ha detto: «La concorrenza è alta ma sono qui per dare il mio contributo e rimettermi in discussione. I compagni mi hanno già fatto sentire a casa. Mi sono trovato benissimo anche con il mister, ho avuto degli intoppi a livello fisico in questa stagione ma adesso mi sento molto meglio».