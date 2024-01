Messina, Modica studia il piano anti-Taranto. Sciotto: "Nessuna frizione, Roma è il nostro ds"

Buon test infrasettimanale per il Messina, che al “Marullo” ha affrontato la Messana, formazione ultima in Eccellenza ma viva più che mai nel tentativo di salvare la categoria. L’amichevole è finita 1-1, con la rete per i biancoscudati segnata nel primo tempo da Frisenna (20’, palla radente dal limite su schema da corner) e il pareggio avversario realizzato nella ripresa da Barbera (22’ su assist di tacco di Cannavò).

Più che per il risultato, è stata l’occasione per mister Giacomo Modica di provare alcune soluzioni in vista della sfida interna di domenica contro il Taranto. Nello specifico, la novità di giornata è stato il centrocampo a tre (a Casertana si è giocato con il trequartista Emmausso), con lo stesso Frisenna play e Ortisi (finora impiegato da terzino, stavolta sostituito dal neo acquisto Zona) e Scafetta ai suoi lati. Due mancini con le caratteristiche di incursori. Ovviamente, un esperimento anche per provare a sopperire all’assenza che si è ripetuta di Firenze, fermato dall’influenza. Che si aggiunge a quella dello squalificato Franco (si è visto in campo nella ripresa da difensore centrale accanto a Manetta). Carte mescolate ovviamente. Piana tra i pali. Salvo, Polito, Pacciardi e, appunto, Zona in difesa. Davanti si è rivisto Plescia al centro dell’attacco, a riposo al “Pinto”, con Ragusa a sinistra e Cavallo destra.

Nella ripresa invece Fumagalli in porta. Polito a destra, e Jacopo Fumagalli a sinistra. Lia provato da play accanto a Giunta nel centrocampo a due, anche se Emmausso scendeva spesso a prendere palla da mezzala. Davanti Rosafio (ha colpito una traversa) e Zunno laterali, Luciani prima punta.

Intanto è intervenuto con una nota firmata (nonostante l’inibizione) il presidente Pietro Sciotto, ribadendo che Domenico Roma resta il direttore sportivo: «Non c’è alcuna frizione o gelo con lo staff tecnico - ha voluto chiarire -. Al contrario si lavora in un clima di assoluta serenità. Sul fronte mercato siamo attivi e stiamo portando avanti delle trattative per rinforzare ulteriormente la squadra». Una precisazione considerata evidentemente necessaria in rapporto alle voci circolate nelle scorse settimana su un possibile ampliamento dei “poteri” al direttore generale Angelo Costa ma anche sul ruolo fiduciario e stretto che si è venuto a creare con la Gio’Sport, come dimostrano gli innesti di Zona e Signorile (ieri ha effettuato del lavoro atletico assieme a Buffa, che si è rivisto sul rettangolo verde).

A proposito di mercato, sembra prossima la definizione di un rinforzo a centrocampo. Si tratta di Marco Civilleri, 32 anni, attualmente al Sansepolcro dal quale potrebbe svincolarsi presto, assistito da Maurizio Casilli, lo stesso procuratore di Frisenna. Il giocatore è stato due volte vicino a vestire la maglia giallorossa, durante il campionato di Serie D vinto e poi al termine della stagione successiva, dopo l'esperienza al Taranto. Che sia la volta buona? Sarebbe il primo acquisto non in prestito di questa finestra di contrattazioni. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda un nuovo difensore centrale. Si valuta qualche cessione tra gli under.