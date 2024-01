Settore giovanile Messina: doppia sfida con il Brindisi. Pari e spettacolo tra gli U15 nazionali, U17 forza 7

Archiviata la pausa invernale, sono ripartiti i campionati nazionali Under 15 e Under 17 di Lega Pro, per un settore giovanile del Messina che tornerà a regime solo il prossimo weekend con il primo impegno del 2024 della Primavera.

Domenica al “L’ambiente Stadium” è andata in scena la doppia sfida tra i biancoscudati e il Brindisi che portato in dote un pari in rimonta e una netta vittoria per le formazioni peloritane. Nella gara mattutina di Bisconte l’Under 15 Nazionale di Mimmo Moschella non è andata oltre il 2-2 contro i pugliesi. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con la punizione di Falbo che ad inizio ripresa verrà pareggiata dal gol di Tavilla. Il numero 11 del Brindisi e il numero 7 del Messina si ripeteranno nel corso del secondo tempo: il primo con un prodigioso destro dalla lunga distanza. Il secondo con un’azione personale chiusa con le rete del definitivo 2-2.

Ben diversa la sfida del campionato Under 17 dove il Messina ha letteralmente surclassato gli avversari con un netto 7-1. I 3 punti conquistati valgono il secondo posto in campionato per la formazione di Giuseppe Cosimini alle spalle della Virtus Francavilla. È Nicola Viola l’uomo simbolo nella goleada del Messina. Il capocannoniere del torneo realizza addirittura sei gol in novanta minuti, portando lo score stagionale a 17 marcature dopo 14 giornate disputate. Alla festa del Messina partecipa anche il centrocampista Campanella, autore della rete del 3-0. Di Dario il gol della bandiera brindisino.

Prossimo turno in “formato trasferta” per il settore giovanile biancoscudato: la Primavera sul campo del Picerno. Under 15 e Under 17 a Castellammare per affrontare la Juve Stabia.