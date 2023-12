Messina col vento in poppa verso Potenza. Plescia: "Ci attende una sfida delicata"

Penultimo ostacolo del 2023 per il Messina, che vuole chiudere al meglio un anno vissuto tra troppi alti e bassi. Ma ci sarà tempo per i bilanci conclusivi, perché il campionato riserva ancora due tappe importanti nella corsa salvezza.

Si comincia dalla trasferta allo stadio “Viviani” contro il Potenza, reduce dal pari esterno contro il Foggia e senza vittorie da oltre un mese (cinque giornate), dal successo contro il Catania di inizio novembre. Un mese avaro e amaro per i lucani, come lo è stato per il Messina, capace di risollevarsi centrando due vittorie consecutive e sistemando una situazione che stava diventando particolarmente complicata. I giallorossi sono ora chiamati a confermare i progressi delle ultime settimane, anche perché si deve dare continuità per non vanificare i recenti risultati positivi. Da un lato la squadra di mister Giacomo Modica, diciassettesima con 17 punti, deve tenere a distanza le rivali in zona play-out e, dall’altro, frenare chi la precede, proprio come il Potenza, avanti di due lunghezze.

Trend da invertire. Quelli disputati finora hanno regalato poche soddisfazioni al Messina: a parte il successo contro il Monterosi, i peloritani hanno ottenuto appena un punto contro le squadre in zona play-out, perdendo contro Brindisi e Virtus Francavilla e pareggiando in casa contro la Turris, ai quali si aggiunge il ko contro il Sorrento, mentre contro il Monopoli sarà il prossimo appuntamenti di venerdì 22.

Le dichiarazioni. «Ci attende uno scontro diretto fuori casa ed è sempre difficile, soprattutto su un campo come quello del Potenza. Ci stiamo allenando bene per dare il massimo e portare qualche punto a casa», ha dichiarato, fiducioso, l’attaccante giallorosso Vincenzo Plescia, che ha vissuto una settimana, quella pre-derby, particolare. Da palermitano in campo con la maglia del Messina contro il Catania: «Ho incitato i miei compagni per tutta la settimana. Ci tenevo molto a vincere questa grande partita. Sono felice di aver battuto il Catania, è la sensazione più bella che potessi provare. Sarebbe stata la serata perfetta se avessi fatto gol ma sono felice così». Una rete che a Plescia manca da nove gare, dall’1-0 contro il Giugliano e anche per questo, al momento della sostituzione, è uscito dal campo arrabbiato: «Sono scelte tecniche che vanno rispettate. Pensavo e speravo di fare meglio ma in settimana ho avuto qualche fastidio muscolare e il mister ha pensato di farmi uscire».

Diario. Partitella in famiglia a Santa Lucia del Mela: tutti in campo guidati da mister Modica ad eccezione dei soliti infortuni Lia e Buffa. I giallorossi torneranno in campo domani per una doppia seduta, poi venerdì e sabato rifinitura prima della partenza verso la Basilicata. Intanto, questo pomeriggio (ore 18.30) altro “Meet&Greet” per la squadra che, in occasione dell’inaugurazione dell’evento sulla sostenibilità, “New Mobility 2023”, arriverà a piazza Cairoli su un tram Atm. Un altro appuntamento per essere presenti in città.