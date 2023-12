Goal Collection Young: Torregrotta campione d'inverno negli U15 regionali, bene la Fair Play negli U16

Penultimo giro, un po' su tutti i campi della nostra Sicilia, di un 2023 che volge al termine in tutti i campionati giovanili.

Nel nostro consueto approfondimento iniziamo dalla Primavera 4 dell’ACR Messina che inciampa, a Santa Lucia del Mela, sotto i colpi del Monterosi. Due a zero a domicilio imposto dai laziali che vanno a segno nella ripresa con Spinosa e Benedetti.

Trasferta positiva, in quel di Taranto, per il Settore Giovanile biancoscudato che raccoglie una vittoria con l’Under 17 e un pareggio con l’Under 15. I ragazzi di Giuseppe Cosimini calano il poker con le reti di Madia, Pecora, Mameli e un’autorete propiziata dalla giocata di Santoro.

Pari e patta per gli Under 15 di Mimmo Moschella che, alla rete tarantina di Catino, risponde col solito Tavilla.

Scendendo di un gradino, con il riposo osservato dai campionati Elite e Regionali, la Fair Play Messina impegnata con gli U16 di Domenico Chiofalo, prevalsi di misura per 3-2 sull’Elefantino Calcio con le reti di Franco, Piccolo e Di Salvo. La notizia più importante è l’annuncio nei quadri tecnici di mister Alessandro Parisi, reduce a inizio stagione dall’esperienza in Primavera 4 con l’ACR Messina.

Bilancio più che positivo per il Torregrotta che vince sia con gli U15, per 3-1 contro i 2010 dell’ACR Messina con le reti di Mangraviti, Grasso e Bambaci, e netta affermazione anche degli Under 14 ai danni della JSL con Pulito in grande spolvero, autore di una tripletta, due volte Giunta e goal di Gitto.

Stasera, a partire dalle ore 20, incursione nel mondo del calcio giovanile con Fuorigioco, che nella sua prima mezzora approfondirà i temi della nostra isola. Diretta sui canali interattivi di Wesport e Gazzetta del Sud.