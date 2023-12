Il derby è giallorosso: il Messina batte il Catania. Emmausso fa impazzire il "Franco Scoglio"

Messina - Catania 1-0

Marcatore: 26’ st Emmausso

Messina (4-3-3): Fumagalli 6,5, Ortisi 6, Manetta 7, Pacciardi 7, Salvo 6, Firenze 6,5, Franco 6 (16’ st Scafetta 6), Frisenna 6,5, Ragusa 5, Plescia 6 (16’ st Zunno 6,5), Emmausso 7. In panchina: De Matteis, Di Bella, Darini, Ferrara, Tropea, Giunta, Cavallo, Luciani, Zammit. All.: Modica 6,5

Catania (4-2-3-1): Livieri 6, Castellini 6, Curado 5,5, Silvestri 5, Mazzotta 5,5, Zanellato 6, Quaini 5,5 (18’ st Zammarini), Chiricò 6 (36’ st Chiarella sv), Deli 6 (28’ st De Luca), Marsura 6,5 (18’ st Bocic), Dubickas 5 (28’ st Di Carmine 5,5). In panchina: Bethers, Maffei, Lorenzini, Rocca, De Luca, Rapisarda, Popovic. All.: Lucarelli 5,5

Arbitro: Virgilio di Trapani 7

Note: Ammoniti: Franco, Manetta, Salvo, Emmausso, Frisenna, Firenze per il Messina; Chiarella per il Catania. Angoli: 2-7. Recupero: 1’ e 6’

Il derby è giallorosso. Al “Franco Scoglio” è il Messina a festeggiare il successo (1-0) sul Catania al termine di un match con un primo tempo bloccato e poche occasioni e un secondo di chiara marca locale. Le due squadre non si scoprono, ma sono gli etnei ad avere le chance migliori con Marsura e Dubickas, ma Pacciardi salva due volte sulla linea. Per i giallorossi tentativi di Frisenna e Ragusa che non inquadrano lo specchio della porta. Nella ripresa è il Messina a gestire il gioco e, per tre volte, Ragusa ha la palla del vantaggio ma spreca in malo modo. Al 26’ l’episodio decisivo: Zunno ruba palla a Silvestri e si presenta davanti a Livieri ma perde il tempo per battere a rete; la sfera arriva a Emmausso che, con un preciso destro, insacca. È l’1-0 che resiste fino al triplice fischio con il Messina che, davanti a oltre 6 mila spettatori, conquista la seconda, meritata, vittoria consecutiva e continua la corsa versa la zona salvezza.