Settori giovanili Messina: pari della Primavera a Brindisi. Balzo in avanti per gli U15, pareggio per gli U17 contro l'Avellino

Il 2023 volge al termine e pare chiudersi in maniera più che positiva per il settore giovanile del Messina, reduce da un weekend che ha confermato lo spessore delle formazioni biancoscudate. Due giornate ancora per chiudere il girone d’andata nei tornei Nazionali Primavera 4, Under 17 e Under 15.

Sabato a Brindisi la formazione di Carmelo Mancuso raccoglie un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Tante, anche troppe le occasioni sprecate dalla Primavera del Messina, vicina al gol con Romano in entrambe le occasioni, l’ultima a due dalla fine. Termina 0-0 al Precampo “Franco Fanuzzi”.

Una domenica di grandi incroci al “L’ambiente Stadium” per la doppia sfida tra Messina e Avellino nei campionati Under 15 e Under 17. Il primo round è stato vinto dai padroni di casa allenati da Mimmi Moschella che grazie al 2-0 finale staccano in classifica gli irpini e si portano a -1 dal terzo posto. Decisivo l’attaccante classe 2009 Gabriele Loria con una doppietta.

Attese confermate all’ora di pranzo nello scontro tra terza e seconda del campionato Under 17 Nazionale. Messina e Avellino battagliano e si confrontano a testa alta in via Polveriera ma alla fine nessuna delle due riesce a spuntarla. Campani in vantaggio poco prima del quarto d’ora con il colpo di testa di Mancini. Messina mai domo, pericoloso in più occasioni e spesso arginato dal portiere avversario Castiglia. A 10’ dalla fine Sottile si guadagna un calcio di rigore che Nicola Viola trasforma nel definitivo 1-1.

Sabato prossimo la Primavera ospiterà il Monterosi mentre Under 15 e Under 17 viaggeranno alla volta di Taranto per l’ultima trasferta del 2023.