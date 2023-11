Università di Messina, un’altra inchiesta sull’era Cuzzocrea nata dai rilievi dell’Anac

Dopo la prima inchiesta sul “caso rimborsi” di cui abbiamo dato notizia nelle settimane scorse, sulla gestione Cuzzocrea dell’ateneo c’è da registrare un’altra novità. Ovvero che c’è una seconda inchiesta aperta dalla Procura retta attualmente come vicario dal magistrato Rosa Raffa. Anche in questo caso sono stati iscritti a registro più indagati, e il contenuto è molto preciso: i rilievi che fece l’Anac, l’Autorità Anticorruzione, parlando di «inadempienze e irregolarità negli appalti banditi dall’Università di Messina».

Eravamo nel 2022 e l’Anac concluse l’istruttoria con la delibera n. 184, approvata dal consiglio il 5 aprile. Gli appalti contestati dall’Autorità riguardavano tutta una serie di lavori: efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ateneo (dieci milioni di importo); i lavori di restauro conservativo dei prospetti e riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario (importo complessivo 7.808.000 di euro); l’esecuzione dei lavori per la riconversione residenze universitarie in due plessi dell’Università (importo affidamenti euro 9.363.953 e euro 8.419.316). Inoltre, l’indagine aveva riguardato affidamenti di forniture e servizi: fornitura e posa in opera di arredi didattici (importo complessivo euro 1.364.740); fornitura e posa in opera di completamento di arredo e accessori (importo complessivo euro 403.124), entrambi affidati con delibera del consiglio d’amministrazione dell’Università di Messina in data 24/9/2021.

In concreto l’Anac contestava all’ateneo l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto semplificazioni, tenuto conto che tale deroga doveva essere riferita ai casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. Tali presupposti secondo l’Anac non ricorrevano negli affidamenti considerati e nei settori indicati: le situazioni di urgenza prospettate dall’ateneo si potevano ricondurre alle situazioni di incuria e carenze manutentive protrattesi nel corso degli anni, non strettamente collegate all’emergenza Covid, così come invece avrebbe richiesto la normativa di riferimento.

