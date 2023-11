Messina, è quasi un’ultima spiaggia in casa del Monterosi

Dalla prima della classe all’ultima, dalla Juve Stabia capolista al Monterosi fanalino di coda per dare una svolta alla propria stagione. Un cambio di passo necessario e urgente per il Messina che, alle prese con una crisi di risultati (5 sconfitte consecutive), di prestazioni e gol (zero reti segnate in 5 partite), ha un solo risultato a disposizione. Quella in programma sabato 2 dicembre (ore 16.15) allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo (scelto dalla società laziale per le gare interne), sarà uno scontro salvezza che sa tanto di ultima spiaggia, ma anche una montagna da scalare, considerando le ultime uscite dei giallorossi, spesso senza la giusta cattiveria o incapaci di reagire alle difficoltà.

L’avversario. Non se la passa meglio il Monterosi, sconfitto nell’ultima gara dal Benevento. La squadra di mister Roberto Taurino, che ha sostituito Fabrizio Romondini dopo cinque giornate, occupa l’ultimo posto in classifica con 9 punti e, a -2 dai peloritani, punta al sorpasso. Sabato si affronteranno il secondo peggior attacco del girone, quello del Messina con 12 reti (una in più del Brindisi) e la seconda peggior difesa del torneo, quella del Monterosi con 27 gol subiti (due in meno di Brindisi e Turris): con queste premesse difficile attendersi un grande spettacolo ma, in certe occasioni, la sostanza conta molto di più.

Quattro tappe. Ritrovare vittoria e serenità sarebbe il modo migliore per iniziare il mese di dicembre che, dopo il Monterosi, propone il derby casalingo di sabato 9 contro il Catania, che va anche oltre la classifica, la trasferta di sabato 16 contro il Potenza e, per chiudere il girone di andata, il match interno contro il Monopoli (venerdì 22), formazioni impegnate nella lotta salvezza.

Preparazione. Ieri doppia seduta di allenamento: mattina al “Marullo” e pomeriggio al “Franco Scoglio”. Ancora fermi Buffa e Lia, mentre nel pomeriggio stop precauzionale per Fumagalli (lieve dolore al ginocchio). Assente Franco in permesso per motivi familiari. Questo pomeriggio allenamento congiunto contro la Juniores giallorossa sul sintetico di Bisconte.

Giudice sportivo. Un turno di squalifica per il centrocampista Franco, espulso contro la Juve Stabia; in diffida il difensore Polito, al quarto giallo stagionale. Il Monterosi non avrà il centrocampista Altobelli, fermato per una gara. Ammenda di 200 euro per il Messina «per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco in precedenza segnato dall’arbitro ma non riparato dalla società».

La terna arbitrale. Sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa a dirigere Monterosi-Messina, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno e Alessandro Cassano di Saronno; quarto uomo Cosimo Papi di Prato.

Brindisi. I pugliesi, penultimi con 10 punti, hanno esonerato l’allenatore Ciro Danucci e il vice Marco Perrone, affidando la squadra momentaneamente al tecnico della Primavera Nicola Losacco, ex difensore del Messina negli anni Ottanta. Fatale l’ultima sconfitta contro la Virtus Francavilla e, in generale, i cinque ko consecutivi dopo il successo di Messina.