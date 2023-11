Goal Collection Young: decima meraviglia per gli U17 della Fair Play, pari con la New Eagles per gli U15 Elite. Torregrotta mantiene il primato negli U15 regionali

Ritorna a sorridere, nel weekend appena archiviato, l’ACR Messina con tutte le categorie del Settore Giovanile.

Il nostro consueto focus inizia dai biancoscudati che vincono, in Primavera 4. Minuti finali che sorridono ai ragazzi di Carmelo Mancuso, contro la Recanatese, grazie alla rete di Alessandra, pescato a gara in corso e risolutivo a 10 giri di lancette dal termine del match.

La grande nevicata caduta copiosamente alla vigilia non abbatte la truppa messinese in visita a Potenza con gli Under 17 e Under 15.

Senza fine la sfida, nella categoria Allievi, che si decide nelle battute finali. Sotto di un gol nel 1°tempo, il Messina va addirittura sotto di 2 reti ma non demorde e aggancia i lucani con la rete di Dell’Edera e la doppietta di Viola. Finale thrilling con il pareggio temporaneo ad opera di Palermo e il gol del definitivo 4-3 firmato da Dell’Edera. Tre punti che permettono al Messina, di mister Cosimini, di balzare al 3°posto in classifica.

Un risultato positivo anche per l’Under 15 di Mimmo Moschella che torna da Potenza con un 2-2, buone indicazioni e una sconfitta che viene evitata nel finale dalle reti di Barresi e di Sofia. Giovanissimi che a quota 16 punti rimangono nelle zone alte della classifica.

Vince, piuttosto nettamente, tra le mura amiche l’Under 15 Regionale. Non c’è storia nella gara contro la Play Soccer School regolata per 5-0 dalle reti di Trimarchi, Puglisi, De Luca autore di una doppietta e Rinaldi.

Decima vittoria e allungo in un girone completamente dominato. Gli Under 17 Regionali della Fair Play Messina hanno già messo in ghiaccio la vittoria del raggruppamento con un girone d’anticipo rispetto alla concorrenza. A L’ambiente Stadium 5-0 dei bianconeri sull’Orsa Promosport. Conto chiuso, già nel primo tempo, con la doppietta di Cassarà e le reti di Sturniolo, Laganà e Crisafulli.

Riparte dal Merendino di Capo d’Orlando la corsa degli U15 Elite della Fair Play. Contro la New Eagles, seconda della classe, un gol per parte. Tra le file giallorosse 1-0 ad opera di Gullà, pareggio bianconero che porta la firma di Cosio. Weekend dolceamaro per il Torregrotta che, al “Pietro Gangemi”, vince agevolmente contro il Real Gescal per 6-2. In rete, tra le file rossoblù, Gavrila, Gangemi, Vento, Pulito e due volte Grasso. Tre punti che mettono il Torregrotta nelle condizioni di proseguire al comando del girone C Regionale. All’inseguimento, invece, la stagione degli U17 che cedono in casa sotto i colpi della Messana corsara per 4-1. La rete di Sciotto non evita il 6°ko per i ragazzi di mister Meo oggi in piena bagarre salvezza. Termina qui la nostra rassegna dei gol, appuntamento stasera a partire dalle ore 20 con Fuorigioco il talk che nella sua prima mezzora dibatte del calcio giovanile siciliano. Diretta sui canali interattivi di Wesport e Gazzetta del Sud.