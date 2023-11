Il Messina si è infilato in un preoccupante tunnel

«Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol diventa dura»: con queste parole Domenico Franco, centrocampista e perno del Messina, ha commentato la sconfitta di Foggia, la quarta consecutiva per i giallorossi che adesso vedono sempre più peggiore la propria classifica. I tifosi iniziano a spazientirsi davvero, chiedono una scossa, invocano un cambio di passo e sulla graticola sono finiti per alcuni la società, per altri l’allenatore ma anche alcuni giocatori considerati non all’altezza del progetto tecnico e della piazza .

Anche allo “Zaccheria” è arrivata una prova poco convincente, ma Franco ha commentato così il match in terra pugliese: «Fino al rigore siamo stati padroni del campo, anche nel secondo tempo la squadra ha fatto bene - ha aggiunto il classe 1990 -. Espresso un buon calcio ma non basta, perché la graduatoria parla chiaro. Bisogna fare punti. La squadra ha impattato meglio rispetto ad altre occasioni, però bisogna andare oltre. Dobbiamo lavorare e spingere ancora più forte perché secondo me la squadra ha le qualità per farlo».

Fiducia insomma, seppur il gruppo pare sia finito in un imbuto umorale-caratteriale, oltre che tecnico, dal quale non riesce a uscire. Così diventa dura anche riuscire a sfruttare quelle armi che sembravano poter far ben sperare a inizio torneo, prima di sciogliersi davanti ai primi momenti negativi, a questo declino iniziato dopo il pareggio di Crotone. Cosa serve per tirarsi fuori? «Abbiamo parlato nello spogliatoio ma le chiacchiere non servono più - ha aggiunto Franco -, serve dare tutto durante la settimana e la domenica, anche se queste possono sembrare frasi fatte. Personalmente l’unica medicina è il lavoro, stare insieme il più possibile e cercare di invertire la rotta. Ora si fa dura, lo sappiamo ma dobbiamo reagire». Per il resto, bocche cucite sia dalla proprietà che dalla dirigenza. Avanti così, nessuno scossone ma nemmeno un intervento chiarificatorio attraverso il quale palesare gli stati d’animo attuali che la squadra sta vivendo e di conseguenza, come ormai ogni anno di questi tempi, l’intera piazza sta subendo. Servirebbe una presa di posizione chiara, per capire come stanno al momento le cose, al di là di ciò che di evidente sta dicendo il campo.

Consegna degli abbonamenti L'Acr ha comunicato che da ieri sera sono in distribuzione le tessere di abbonamento per il campionato in corso, che potranno essere ritirate direttamente dai punti di vendita presso i quali è stata effettuata la sottoscrizione. Per chi ha effettuato l'abbonamento online, a Milazzo o Catania, potrà ritirarlo pesso il "Botteghino" di viale della Libertà 391.

Francavilla: esonerato VillaFatale la sconfitta contro il Monterosi per Alberto Villa sulla panchina della Virtus Francavilla. L’allenatore, a conclusione di un ciclo “nero” che ha visto i pugliese perdere sei delle ultime sei partite, è stato mandato via. Al suo posto in pole ci sarebbe l’ex Cosenza, Roberto Occhiuzzi.