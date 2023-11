Messina, gambe e testa per il rilancio contro il Latina: due forfait pesanti e tre candidati per due maglia

Finalmente una settimana piena di lavoro per prepara la delicata sfida di domani contro il Latina: dopo l’ottobre di fuoco e la sconfitta interna contro il Benevento, la seconda consecutiva dopo quella di Taranto, il Messina vuole e deve rialzare la testa affrontando una squadra che al momento vanta in classifica otto punti in più dei peloritani, ma non per questo deve intimorire.

I giallorossi vogliono tornare a conquistare bottino pieno, recuperando terreno in classifica e morale dopo il recente filotto non entusiasmante. Coi pontini non è un crocevia, considerando l’ammontare dei punti ancora in palio, ma di sicuro è una sfida importante anche per gli impegni all’orizzonte a novembre: la trasferta di Foggia, la sfida con la capolista Juve Stabia e poi fuori casa con l’attuale fanalino di coda Monterosi. Pochi conti ma fatti. Troppo presto per fare calcoli, ma certo l’Acr necessita di trovare certezze e capire anche se le pedine scelte sono compatibili con il progetto tecnico che si sta sviluppando.

Giacomo Modica dovrà fare a meno di Ortisi, che sino a oggi ha sopperito alle carenze d’organico sulla fascia sinistra di difesa. Squalificato l’ex Casarano, sono tre le soluzioni testate in settimana: quella più “naturale” prevede l’impiego di Tropea, unico terzino di ruolo mancino nella rosa, poi l’adattamento di Polito oppure l’opzione meno offensiva che prevede lo spostamento laterale di Pacciardi. Difficile il recupero di Luciani (problema all’adduttore) e Ferrara (guai alla caviglia). Da decifrare le scelte a centrocampo, ma con tutta probabilità ci saranno Frisenna e Franco: terza maglia in bilico tra Giunta e Firenze. Davanti sicuro Plescia, altri ballottaggi sui lati con Emmausso molto probabile e l’altra maglia che “balla”, per la quale pare essere in lizza anche Zammit, finora mai titolare.

I precedenti. Nessuna sconfitta per il Messina nei quattro precedenti in Sicilia coi nerazzurri. Negli ultimi due, sono arrivati altrettanti successi: il più recente a ottobre 2022 con un poker (4-1) firmato da Catania (doppietta), Iannone e Fiorani, gol ospite di Carletti). Due stagioni fa, invece, vittoria di misura (1-0) con la rete messa a segno da Morelli.