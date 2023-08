Messina: scontro tra un'auto e una moto all'incrocio tra via Cannizzaro e viale Italia: centauro trasportato in ospedale

Incidente nel pomeriggio a Messina, poco dopo le 17, all'incrocio tra via Tommaso Cannizzaro e viale Italia. Un'auto e una moto si sono scontrate. Il centauro ha riportato le conseguenze più gravi nell'incidente ed è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Piemonte per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, fortunatamente le sue ferite non sembrano essere gravi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale, che sta conducendo le indagini per determinare le cause e le responsabilità del sinistro.