Messina, la suggestione del centro direzionale al posto del “Fosso”

Questo capitolo del Pn Metro contiene forse la più grande suggestione dell’intera pianificazione. Si tratta della trasformazione del parcheggio di via La Farina, per tutti “Il Fosso” in un centro direzionale della mobilità. Sono stati “stanziati” 3.528.600 euro che non saranno sufficienti a completarlo, ma ci sono altre fonti di finanziamento che daranno la piena copertura dell’opera che dovrebbe valere 8 milioni circa.

«Il nodo intermodale – spiega l’assessore Salvatore Mondello – sarà alto 21 metri divisi in sei piani. L’obiettivo è la conversione dell’attuale multipiano in un hub che migliori il trasporto pubblico locale. Si tratta di un’opera perfettamente integrata nel Pgtu e nel Pums».

Il nuovo Fosso sarà un punto d’interscambio per l’utilizzo di bus e tram ma anche per prendere a nolo auto, per esempio se si viene dalla stazione o dagli approdi, bici e monopattini elettrici. Saranno posizionate anche punti di ricarica. E la vicina isola pedonale ne aumenterà la valenza in chiave di mobilità moderna.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata