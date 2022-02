Taormina, addio a Giovanni Chemi: ristoratore degli artisti

Si è spento Giovanni Chemi, storico ristoratore taorminese, volto noto dell'imprenditoria ma anche personaggio simbolo dell'accoglienza turistica con il noto ristorante "La Botte". E' stato per mezzo secolo punto di riferimento per tanti personaggi del jet set internazionale, per gli artisti che si esibivano al Teatro Antico e nelle annate più belle di Taormina Arte e del Taormina Film Fest ma anche collaborando con i vari management privati.

Nel 2016 aveva festeggiato le Nozze d'Oro con l'amata moglie Domenica Pellegrino, compagna di una vita e al suo fianco da sempre nella gestione de "La Botte", insieme ai figli.

© Riproduzione riservata