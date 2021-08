Messina, nuovo tariffario Atm: arriva il pass residenti a Torre Faro

È stato nuovamente rimodulato il Piano tariffario del trasporto pubblico locale e della sosta a pagamento, dopo alcune incongruenze evidenziate da Atm rispetto al Piano approvato a fine luglio dalla Giunta De Luca. Proprio ieri è stata varata la delibera che, di fatto, cancella il vecchio piano tariffario (risalente al 2019) e ne produce uno nuovo, sebbene sia un’integrazione di quello precedente, lasciando immutate le tariffe base.

Una delle novità più importanti riguarda Torre Faro, dove fino al 10 settembre rimarrà in vigore l’isola pedonale. È stata la stessa Atm Spa a proporre per i residenti all’interno dell’isola l’istituzione di un pass di sosta, rilasciato dall’azienda trasporti, e per il parcheggio di Torri Morandi, dal valore di 30 euro e valido, anch’esso, fino al 10 settembre.

«Al fine di non privare il parcheggio Torri Morandi della propria funzione e potenzialità – spiega il presidente di Atm Pippo Campagna, nella nota trasmessa al Comune – Atm potrebbe rilasciare un numero massimo di 100 pass».

Le altre modifiche proposte dall’azienda trasporti (e fatte proprie dall’Amministrazione) sono in parte correzioni di errori materiali (ad esempio, nella delibera di luglio veniva introdotta la stessa tariffazione della Ztl nel parcheggio “fosso” di via La Farina, sebbene fosse già previsto dal 2019), in parte delle specificazioni rispetto alle esigenze dell’azienda stessa.

