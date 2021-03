Un camion che trasportava birre è andato a fuoco nella notte. Due squadre di vigili del fuoco sono dovute intervenire nell'autogrill di Rometta per evitare guai più seri e che l'incendio si estendesse. I vigili intorno alle 4 sono stati allertati da una chiamata e in pochi minuti sono giunti sul posto. Fortunatamente non si registrano conseguenze per l'autotrasportatore. Semidistrutto il mezzo.

