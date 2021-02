Messina, due positivi alla "Cannizzaro-Galatti": quattro classi con la didattica a distanza

Da domani quattro classi dell’Istituto comprensivo Cannizzaro Galati proseguiranno l’attività solo in didattica a distanza. E' l’effetto della positività di due fratelli, uno frequenta la scuola elementare e l’altro la scuola dell’infanzia. È stata l’ASP a disporre l’isolamento fiduciario delle quattro classi e a programmare il tampone cosiddetto liberatorio per il prossimo 17 febbraio sempre a scuola. Intanto ieri tutti negativi i tamponi rapidi effettuati agli alunni di una classe dell’istituto Santa Margherita.

Nei giorni scorsi un altro caso si era registrato nella scuola dell’infanzia di “Casa Pia” della Pascoli-Crispi. Si tratta di una alunna che ha frequentato la scuola l’8 febbraio. La positività è emersa da un tampone rapido e si è in attesa del test molecolare. Non è scattato ancora alcun isolamento fiduciario ma in ogni caso gli studenti da un paio di giorni sono a casa perché sono in corso dei lavori nell’edificio.

