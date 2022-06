Francesco Re si conferma a Santo Stefano: "Sarò il sindaco di tutti"

"Ieri pomeriggio, con l'ultimazione delle operazioni di spoglio, si è chiusa la competizione elettorale relativa alle elezioni amministrative 2022. Ad urne chiuse e risultato definito sento il dovere di rivolgere, all'indirizzo di soggetti diversi, 5 considerazioni ed altrettanti giuste ed opportune precisazioni.

Un grandissimo ringraziamento alle donne ed agli uomini della compagine "Santo Stefano nel cuore " eletti e non, che hanno con determinazione e coraggio condotto una campagna elettorale all'insegna del rispetto verso gli altri concorrenti. Il loro, il nostro impegno continua a servizio di S. Stefano.

Alla candidata Sindaco dell'altra compagine, a Marila, per la caparbietà ed il coraggio di avere accettato una sfida impegnativa e soprattutto per aver contribuito ad offrire un positivo esempio di come , pur in una competizione avvincente e da diverse posizioni , si possa sviluppare un sano e corretto confronto democratico senza mai scadere nell'offesa e nella denigrazione.

Ai cittadini che non mi hanno votato, per dire loro che da oggi, senza "se" e senza "ma" sarò anche il loro sindaco.

Agli Stefanesi che mi hanno votato, per confermare che si torna subito al lavoro con la stessa energia e la stessa grinta di sempre .

A tutti i Consiglieri Comunali eletti, per ribadire che la campagna elettorale è finita ieri sera e che al di là degli steccati e delle appartenenze, da subito, pur nel rispetto delle reciproche posizioni, si torna a lavorare tutti insieme nell'interesse di S. Stefano e degli Stefanesi".

