Arrivano con forte ritardo i dati sull'affluenza: cresce Villafranca (+1,37%), in calo Lipari (-2,49%)

Tarda in maniera anomala e preoccupante la comunicazione dei dati sull’affluenza alle ore 12:00 nei seggi di Messina e provincia. Dopo quasi 4 ore è stato reso noto il numero di votanti in ciascuna sezione per quanto riguarda le amministrative. Il sito del ministero dell’interno ha invece comunicato i dati per quanto riguarda il referendum per il quale in provincia avrebbe votato poco più del 10% degli aventi diritto al voto. Il dato per la città di Messina è del 16,63% (oltre 2 punti percentuali in meno del 2018 ). Nei due maggiori centri della provincia risultati contrastanti: a Lipari percentuale in calo del 2,49 mentre a Villafranca si registra un + 1,37. Pettineo il comune in cui si è votato di meno (10,52%), Reitano quello in cui hanno votato più persone (25,93) per la scelta del sindaco dell’interno. Quattro i comuni in cui c’è un solo candidato: Malfa, Letojanni, Cesaro’ e Alcara Li Fusi. Per loro la corsa è contro il quorum. Diventano sindaci se si registra la metà più uno dei voti validi. E deve aver votato la metà più uno degli elettori. Nel primo rilevamento in questi 4 comuni ha votato in media il 15%.

Affluenza ore 12

