Cultura e turismo a Messina, l'assessore comunale Enzo Caruso ne parla alla Gazzetta

L'assessore al turismo, alla cultura e alla toponomastica Enzo Caruso è stato ospite dell'Approfondimento, la rubrica realizzata in collaborazione con RTP dove andrà in onda venerdì 5 maggio alle 15.15. Durante la trasmissione condotta da Salvatore De Maria con la partecipazione di Sebastiano Caspanello, toccati vari temi riguardanti le importanti deleghe dell'assessore comunale. La promozione del brand Messina, gli eventi in programma in estate, i programmi da portare a termine. Infine, anche la volontà di di intitolare una piazza o una via importante alle vittime del terremoto del 1908.

© Riproduzione riservata