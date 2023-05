Messina-Gelbison, 3000 biglietti venduti: domani botteghini dello stadio aperti dalle 10.30

Cresce l'attesa a Messina per il ritorno del playout in programma domani alle ore 15 contro la Gelbison al "Franco Scoglio". Autentica impennata nella vendita dei biglietti nelle ultime ore, con il dato che ha superato i 3000 tagliandi venduti (120 per il settore ospiti) per la sfida che vale la permanenza in Serie C.

Anche domani sarà possibile acquistare il biglietto d'ingresso allo stadio per Curva Sud e tribuna, nei soliti punti vendita accreditati ma anche al botteghino sito all'ingresso del "PalaRescifina" che aprirà alle 10:30, mentre i cancelli per l'ingresso all'impianto di San Filippo apriranno alle 12:30. Dunque pure gli "indecisi" avranno modo di partecipare alla gara (il club invita a recarsi in anticipo per evitare code e così rischiare di entrare in ritardo).

Per quanto riguarda i convocati dell'Acr, ancora assenti Versienti, Mallamo e Celesia (squalificato). Probabile la conferma della difesa che ha giocato l'andata ad Agropoli. Dubbi in mediana, anche se Fofana e Fiorani sono favoriti su Marino (in risalita) e Konate in caso di 4-2-3-1. Ragusa ha spinto tutta la settimana per esserci e partire dall'inizio. Il tecnico Ezio Raciti ha detto alla vigilia: "Indipendentemente da chi scenderà in campo, dobbiamo dimostrare di volere un risultato che per quanto fatto nel girone di ritorno, meriteremmo di ottenere".

