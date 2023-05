Play-out Messina-Gelbison, Nino Frassica carica l'ambiente: "C dobbiamo salvare" VIDEO

"Amiche ed amiCi di Messina: tifosi e non tifosi. Ci dobbiamo salvare, assolutamente, ci dobbiamo salvare".

Così in un breve video, l'attore e comico messinese Nino Frassica incita la città e l'ambiente calcistico, ma non solo in vista della gara di ritorno del play-out di Serie C che vede impegnato il Messina contro la Gelbison.

Dopo il ko di ieri in terra campana (1-0), la squadra di Raciti deve ribaltare la situazione nel match di ritorno in programma sabato 13 maggio. E dopo i 700 di Agropoli, ci si attende davvero il pubblico delle grandi occasioni e anche Nino Frassica non ha perso l'occasione per incitare ed invogliare i messinesi ad andare a fare il tifo per Messina e per l'Acr Messina impegnato in questa importante battaglia sportiva per salvaguardare la categoria.

