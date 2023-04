Festa grande per la Nuova Igea Virtus: si brinda alla serie D!

E' finalmente festa per l'Igea Virtus! I giallorossi battono il Modica in un “D'Alcontres-Barone” traboccante di gioia e possono brindare alla Serie D dopo una lunga rincorsa, chiudendo con un +4 sul Siracusa (che ha perso in casa della Leonzio). A decidere la sfida giocata a Barcellona, è stata l'undicesima rete stagionale del terzino goleador, messa a segna al 41' del primo tempo raccogliendo con la consueta azzeccata diagonale offensiva, un bel pallone piazzato verso l'area di Medina.

Festa grande per tutta la società tirrenica, dai dirigenti fino al condottiero Pasquale Ferrara, capace di fortificare tecnicamente, tatticamente e umanamente un gruppo solido. Con un badget inferiore alle corazzate del girone ma che ha saputo far squadre e dimostrare, giornata dopo giornate, con solidità e carattere, di meritare il traguardo raggiunto.

Delusione totale, invece, per il Modica, che finisce anche fuori dai playoff. Il successo della Leonzio porterà i bianconeri ad affrontare in semifinale il Taormina (al “Bacigalupo”). La vincente affronterà poi il Siracusa nella finale del raggruppamento.

© Riproduzione riservata