Week-end di riposo per il Messina che riprenderà la preparazione la prossima settimana in vista dell'annunciata ripresa del campionato che per i peloritana avverrà domenica 23 con la trasferta di Francavilla Fontana.

Intanto il presidente Pietro Sciotto ha risposto alla lettera d'intenti di un gruppo interessato a rilevare le quote del club. Timidi segnali d'apertura da parte del massimo esponente che ha chiesto garanzie sulla solidità economica e sui programmi futuri.

© Riproduzione riservata