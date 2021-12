In serie C si giocano domani le gare della 17esima giornata. Il Messina, in crisi di risultati e alle prese con le dimissioni del dg Pietro Lo Monaco, è atteso dalla difficile trasferta di Taranto. Il tecnico Capuano, ancora a rischio esonero, recupera Fofana e Carillo ma deve rinunciare, oltre a Morelli, Tiago e Sarzi Puttini, anche a Fazzi e Vukusic.

