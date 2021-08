Agibilità dello stadio "Franco Scoglio" di Messina: si decide lunedí

Parliamo dello stadio Franco Scoglio dove sono in corso i lavori per l'agibilità dell'impianto e consentire all'Acr Messina di giocare in casa le gare casalinghe di serie C. Venerdì prossimo il comune dovrà comunicare alla prefettura il cronoprogramma dei lavori per la prossima valutazione della commissione di vigilanza che si riunirà lunedì 23. Il derby con il Palermo, previsto il 4 settembre alle 20.30, dovrebbe essere anticipato al pomeriggio per i problemi alle luci delle torri faro

