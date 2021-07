ACR Messina, arrivano le prime ufficializzazioni

Prima Amara Konate, poi Christian Argurio e infine Salvatore Sullo.

Inizia da questi tre nomi la nuova stagione dell’Acr Messina, che ha ufficializzato il primo acquisto, il direttore sportivo e l’allenatore, nomi, questi ultimi, già noti da tempo.

A sedere sulla panchina giallorossa sarà quindi l’ex centrocampista che, tra il 2001 e il 2007, vestì i colori giallorossi negli anni d’oro della scalata e permanenza in serie A. Dopo il ritiro, Sullo inizia la carriera da allenatore come vice di Gianpiero Ventura (Bari, Torino, Italia e Chievo), prima di cominciare da “solista” nel 2019 alla guida del Padova.

Per il neo tecnico contratto biennale fino al 30 giugno 2023, così come per lo staff composto dal vice Daniele Cinelli, dal preparatore atletico Alessandro Innocenti e dal preparatore dei portieri Marco Onorati.

Altro ritorno in riva allo Stretto anche in dirigenza: il nuovo direttore sportivo, infatti, è Christian Argurio, che ha firmato un triennale, sino al 30 giugno 2024.

Lontano dal giallorosso dal 2016, era stato in precedenza addetto stampa e team manager, prima delle esperienze con Udinese e Juventus come scouting. Poi Catania e la Croazia, dove è stato responsabile dell’area scouting dell’Hajduk Spalato.

Infine, per quanto riguarda l’organico, il primo tesserato è il centrocampista Amara Konate che, prelevato dal Perugia, ha sottoscritto un contratto biennale con l’Acr Messina.

