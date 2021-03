Calcio, turno cruciale in Serie D: Acr in casa della Gelbison, Fc ospita il Rende

In serie D si giocano domani, con inizio alle 15, le gare della 23esima giornata. Il match clou è Gelbison-Acr Messina con la capolista che deve rintuzzare l'attacco della seconda in classifica che mira all'aggancio in vetta. Unico indisponibile tra i biancoscudati l'attaccante Pietro Arcidiacono. Turno casalingo per il Fc Messina che al Franco Scoglio ospita il Rende con l'obiettivo di ripartire dopo lo stop nella stracittadina.

Ancora out Agnelli, indisponibile pure Giuffrida.

