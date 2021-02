Il torneo di serie D rimane aperto a tutte le soluzioni dopo la prima giornata di ritorno. Il mezzo passo falso dell'Acr Messina con la Cittanovese ha dato fiducia e speranza alle inseguitrici che, peraltro, devono recuperare partite. Boccata d'ossigeno per il Fc Messina che ha sbancato il campo del San Luca. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale.

