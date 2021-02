In serie D si giocano domani le gare dell'ultima giornata di andata. In campo la capolista Acr Messina che riceverà il Sant'Agata. La squadra di Novelli cerca la vittoria dopo due pareggi consecutivi che hanno permesso alle avversarie dirette di avvicinarsi. A riposo, invece, il Fc Messina che salterà l'impegno di Roccella per i casi di Covid all'interno del gruppo calabrese. I giallorossi mercoledì prossimo giocheranno ad Acireale, uno dei tre recuperi mancanti.

© Riproduzione riservata