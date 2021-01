Lo stadio Giovanni Celeste potrebbe tornare ad ospitare partite, anche se a porte chiuse, del torneo di serie D. Il Fc Messina vuole chiudere la stagione in questo impianto ed ha in mano l'ok degli organi competenti . L'obiettivo è quello di giocare il recupero con il Marina di Ragusa del 27 gennaio, ma non è certo si arrivi in tempo.

© Riproduzione riservata