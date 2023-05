"Metamorfosi", Messina si riscopre slow food VIDEO

“METAMORFOSI: MESSINA SI RISCOPRE SLOW” è il tema della presentazione della neonata associazione Slow Food Messina APS che si terrà martedì 23 maggio alle 18,00 alla Fondazione Horcynus Orca, nell’edificio ex Tiro a Volo di Torre Faro. Interverranno tra gli altri il presidente di Slow Food Sicilia APS, Fabio Di Francesco, e la vicepresidente di Slow Food Italia APS, Roberta Billitteri.

Da sempre Slow Food è impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. È a partire da questi concetti, semplici ma non banali, che Slow Food Messina APS si è fondata, proponendo un modello che vede il cibo non più solo come alimento, ma anche e soprattutto come strumento: strumento di contrasto al cambiamento climatico, di lotta al caporalato ed alle disuguaglianze economiche e sociali. Attraverso politiche alimentari adeguate e sostenibili, il cibo diventa strumento di sostegno ai produttori - veri custodi del territorio e della biodiversità - e di sviluppo di una economia circolare di cui si sente forte il bisogno. E ancora il cibo, e la sua forza evocativa, strumento attrattivo di un turismo sostenibile sempre più alla ricerca di esperienze vere, senza filtro alcuno. Il cibo, quindi, strumento per tentare di lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo migliore di questo.

Il 23 maggio l’associazione Slow Food Messina APS si presenterà per raccontare come, attraverso il cibo, si possano innescare processi di metamorfosi comunitaria. Una data non casuale per avviare questa ‘rivoluzione’ nel nome del bello e del buono

