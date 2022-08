Alle Eolie i delfini "giocano" con i turisti tra Alicudi e Filicudi

Uno spettacolo nello spettacolo. Quello a cui possono assistere i turisti che sono tornati in massa a visitare l'Arcipelago eoliano. Tra le sette meraviglie incastonate nel basso Tirreno si muovono i delfini che non esitano a farsi vedere a pochi metri dalle imbarcazioni. Tantissimi gli avvistamenti in questi ultimi mesi. Questa volta, proprio questa mattina, fino a sfiorare le barche del Gruppo Orione, specializzato nelle escursioni tra le isole eoliane. Stupore, ammirazione e tanto divertimento per un gruppo di turisti a bordo di una barca in navigazione tra le due isole più piccole, Alicudi e Filicudi. Smartphone alla mano per immortalare questi momenti non senza qualche difficoltà nell'assecondare la rapidità di movimento dei mammiferi che hanno nuotato proprio fin sotto la barca.

© Riproduzione riservata