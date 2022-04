"Maneggiare con amore", a Faro Superiore celebrata la Giornata della consapevolezza sull'autismo

"Maneggiare con amore", lo stesso che le dottoresse dell'ATA (Applied Therapy Autism) utilizzano ogni giorno per coccolare i propri giovani "pazienti", protagonisti, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, di una soleggiata mattinata all'insegna del divertimento e della "normalità", tra passeggiate a trotto dei pony del maneggio Ferretti, messo a disposizione gratuitamente per l'evento, animazione con tanto di apparsa della sirenetta "Ariel" e dell'immancabile Spider Man, body painting e giochi per i più piccoli. Bambini, affetti o meno da disturbi dello spettro autistico, che giocano e si rincorrono, un messaggio potentissimo e fragoroso, sotto gli occhi lucidi ed attoniti dei genitori. Perchè normalità è vedere queste anime pure parlare la stessa lingua, meravigliarsi delle stesse cose. Perchè normalità può andare a braccetto con disabilità.

L'evento è stato promosso e organizzato da ATA e Cooperativa sociale Audacia, del presidente Carmelo Caporlingua, che si sono avvalsi della collaborazione delle associazioni "Happy Kids parco giochi" e "Animazione Peter Pan" che si sono occupate dei giochi gonfiabili e dell'animazione oltre al contributo della dott.ssa Federica Famulari e dei tecnici Bruno Altea, Arianna Peschiera e Simona Conciglia per la terapia assistita con il cavallo.

© Riproduzione riservata