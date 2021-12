San Filippo del Mela: la signora Rosaria una delle ultime gelsominaie della piana di Milazzo INTERVISTA

La testimonianza della gelsominaia, la signorina Rosaria Calapristi, 91 anni, riporta indietro nel tempo.

È ancora bambina (intorno agli anni Quaranta), quando inizia a raccogliere i gelsomini della Piana di Milazzo (in contrada Grazia). Il lavoro si svolge di notte (quando il fiore è più ricco d'acqua), a partire dall'una fino alle 10-11 del mattino. I fiori raccolti vengono disposti all'interno di grandi ceste, poi svuotate e nuovamente riempite. I gelsomini delle Piana, pronti per il trasporto nei camion, erano destinati alle aziende per la produzione di essenze. La signorina Calapristi ricorda tutto perfettamente: le notti trascorse nei campi, la fatica e il mal di schiena alla sera. La raccolta richiedeva estrema delicatezza, proprio per non sciupare i fiori. Ancora oggi, il profumo e la dignità di quelle donne, instancabili lavoratrici, non viene e non può essere dimenticato.

L'Amministrazione di San Filippo del Mela, guidata dal sindaco Gianni Pino, insieme alla Pro loco, presieduta da Matteo Dragà, ha inteso rendere omaggio alle gelsominaie attraverso un suggestivo murale realizzato da Andrea Sposari, nella frazione Archi a San Filippo del Mela.

