Franco Baresi e i tre rigori segnati al Messina: "Difficile dimenticare quella partita" INTERVISTA

Il giro d’Italia per presentare il suo libro, “Libero di sognare”, lo ha portato anche a Messina. Franco Baresi ha ricevuto l’abbraccio di tanti tifosi nostalgici di quel grande Milan di cui fu la bandiera, ma l’indimenticabile giocatore rossonero è patrimonio indiscusso del nostro calcio, e non solo della parte milanista. Poche parole, quando giocava, poche parole anche quando è chiamato a presentare un volumetto in cui racconta tanti aneddoti. Partendo proprio dalla fine, da quel mondiale perso in America nel 1994, sbagliando un rigore ma dopo aver giocato una finale a pochissimi giorni da un intervento al menisco.

Ovviamente, con Franco Baresi, non ci si poteva non soffermare sulle due volte che, a fine anni ‘80, scese in campo al Celeste con la maglia del Milan. La prima in amichevole, la seconda in Coppa Italia. Ma la sfida contro il Messina che non potrà mai dimenticare, è quella disputata a San Siro nel gennaio del 1990. Non capita spesso, a un difensore centrale, mettere a segno una tripletta... e su calcio di rigore.

