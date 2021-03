Centoventi anni fa nasceva l'imprenditore Uberto Bonino, spezzino di origine e messinese d'adozione. In Città realizzò grandi opere come la fondazione del quotidiano la Gazzetta del Sud, il rilancio dello storico pastificio Molini Spa e la sua carriera politica a Montecitorio dove intraprese battaglie per il Sud e per Messina. Fu un protagonista assoluto della storia editoriale della nostra Città

