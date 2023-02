Messina, Basile sul piano di rientro: "Percorso virtuoso, la città merita una risposta" VIDEO

Oggi il Comune di Messina presenterà le risposte richieste dalla corte dei Conti per il suo piano di riequilibrio. È l’ultimo atto prima della decisione che porterà Messina o all’approvazione del piano di rientro dal debito o al fallimento. Il sindaco Federico Basile è particolarmente ottimista sull’esito:

"Finalmente dopo 11 anni con oggi si dovrebbe chiudere il quadro. E' l'ultima chiamata, la risposta ce l'abbiamo pronta. Oggi è la scadenza, sono abbastanza positivo e il percorso fatto in questi anni è virtuoso e credo che nell'arco di due mesi la città avrà un responso che aspetta da dieci anni. Dal 2018 la situazione dei conti è stata gestita, io stesso nel 2017 feci una nota al ministero perché la città merita una risposta, sia in positiva che in negativo. Dal 2018 la situazione è stata presa di petto".

