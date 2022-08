La sfida di Cateno De Luca: "A Messina prendiamo 5 seggi su 8. Candidati scelti dai territori" VIDEO

Cateno De Luca ha presentato stamattina a Messina i candidati messinesi della lista "De Luca Sindaco di Sicilia": "Conosciamo e viviamo costantemente il nostro territorio. Conquistare 5 seggi su 8 è fattibile, abbiamo messo in campo uomini e donne che rappresentano il territorio. Arriveremo a fare 5-6 liste con le elezioni anticipate, ma c'è la possibilità di erodere un consenso maggiore perchè ci sono le faide nel centrodestra: il sistema è andato in crisi e la nostra posizione sta riscontrando una condivisione maggiore rispetto alle previsioni. Con una scelta di campo ben precisa che non riguarda più una scelta di area, noi siamo un solo progetto. La scelta è su De Luca e sul movimento Sicilia Vera Sud chiama Nord. Con un solo colpo di penna cambiamo la Sicilia ed eleggiamo i nostri rappresentanti in Parlamento, uomini e donne liberi ed autonomi. Abbiamo sempre detto che non andare a votare è da cretini: il nostro appello a tutti è quello di andare a votare, finalmente c'è una proposta autenticamente alternativa. Diamo risposte al malessere di chi legittimamente in passato ha scelto di non andare a votare. Musumeci candidato? Per noi è un avversario che ci fa fare più comodamente la campagna elettorale. Se poi le alternative sono i Minardo di turno non abbiamo bisogno di grandi argomenti".

© Riproduzione riservata