Messina, si insedia il Consiglio. De Luca: "Modificheremo il regolamento e taglieremo le commissioni".

E' in corso la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale e l’appuntamento diventa l’occasione per il gran ritorno di Cateno De Luca nei corridoi che lo hanno visto protagonista assoluto, con la fascia tricolore addosso, fino a febbraio scorso. Cosa è successo dopo quella notte di San Valentino è storia recente.

Adesso De Luca torna in aula per chiudere il cerchio e prendersi ufficialmente ciò che, nei fatti, già ha in tasca: la presidenza del consiglio comunale. Pochi dubbi anche sul nome del vicepresidente vicario, destinato ad essere molto più che un vice, visto che De Luca, complice la campagna elettorale per le Regionali, a Messina lo si vedrà abbastanza poco: sarà Nello Pergolizzi, il più esperto (è al quarto mandato) dei consiglieri di Sicilia Vera, tra i primi, nello scorso mandato (quando fu eletto con “LiberaMe”) a sposare la causa deluchiana.

Intanto De Luca torna a parlare: "Modificheremo il regolamento del Consiglio e taglieremo le commissioni consiliari".

I consiglieri hanno giurato e ora si stanno effettuando le surroghe dei consiglieri eletti che hanno optato per la carica di assessore. Subito dopo scatterà la votazione per la presidenza. A presiedere la seduta il consigliere più votato Cateno De Luca, che è anche il nuovo presidente in pectore.

IN AGGIORNAMENTO

