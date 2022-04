Nino Germaná non fa un passo indietro e, in un video (girato a Torrefaro), spiega le ragioni per le quali si candiderà a sindaco: "Non sono io ad aver fatto le fughe in avanti, ma quelle sigle che hanno proposto il nome di Maurizio Croce, persona per bene e valido tecnico, ma uomo che vive a Roma e lavora a Palermo da decenni, che è stato assessore del governo Crocetta. Lui dovrebbe essere il garante dell'unità del centrodestra? Si è veramente superato il limite...".

