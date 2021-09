Il ponte sullo Stretto? Lo hanno realizzato gli studenti di Messina e Reggio Calabria - VIDEO

L’I.C. San Francesco di Paola di Messina si aggiudica anche quest’anno la “medaglia stellata” al concorso “La Scuola adotta un monumento”, promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove con il patrocinio del MIUR e del MIBACT. Il video premiato è inserito sull’Atlante dei monumenti adottati.

L’Istituto si è dedicato, già dallo scorso anno, all’adozione di un bene paesaggistico unico al mondo: lo Stretto di Messina.

Le attività relative al progetto, culminate con la realizzazione del video per il concorso, sono state svolte in collaborazione con l’I.C. Galilei-Pascoli di Reggio Calabria e hanno inteso promuovere negli alunni di Messina e Reggio Calabria, intimamente legati dal senso di appartenenza a questo meraviglioso braccio di mare, la consapevolezza che lo Stretto non “separa” ma “unisce” due regioni, due città legate dal patrimonio paesaggistico, culturale e storico che allo Stretto si collega, sviluppando così un forte senso di identità territoriale e nazionale.

Gli alunni delle classi 1°D, 1°E e 3°D dell’I.C. San Francesco di Paola di Messina sono stati seguiti dai docenti Lita Pellegrino e Sergio Bertolami (che ha curato la parte musicale e composto la canzone “Un ponte d’amore”, colonna sonora del video).

Gli alunni della classe 3° C dell’I.C. Galilei-Pascoli di Reggio Calabria sono stati seguiti dalla docente Monica Cristiano. Le attività sono state coordinate dalla prof.ssa Leonarda Virzì, referente del progetto del quale saranno i ragazzi stessi a scrivere sul primo numero della stagione 21-22 dell'inserto di Gazzetta del Sud Noi Magazine, che riprenderà le pubblicazioni dal prossimo 7 ottobre.

