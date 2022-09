Carmen Consoli festeggia il compleanno a Taormina: torta, auguri del pubblico e tanti ospiti IL VIDEO

È tornata live dentro quell’anfiteatro che consacrò “la bambina impertinente” che “voleva fare la rockstar”. C'è tornata proprio per il giorno del suo compleanno (48 anni), e il Teatro Antico l'ha accolta con "tanti auguri". È sempre la stessa cantautrice Carmen Consoli, coerente e mai addomesticata, che ha recentemente condiviso con Marina Rei l'amicizia, il viaggio, il ricordo dei loro padri. La promessa mantenuta nel tempo, quella di scrivere un giorno insieme: è fatto di questo il loro "momento di felicità". È tornata per la tappa più a Sud (il suo "raggiante" Sud) del “Volevo fare la rockstar TOUR” e si è portata con sé gli amici di sempre.

La formazione full band, con sette eccezionali musicisti "rigorosamente scelti all'estero, perché qua musicisti bravi non ce n'è"... ironizza. Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte. Marina Rei, apparsa alla batteria per un momento ultra rock. Mario Venuti, col quale ha duettato come fosse "Mai come ieri". Angelo Privitera, lo storico pianista di Battiato col quale ha reso un omaggio "Franco". Ed è sembrato che tutto l'universo obbedisse all'amore. E tra il pubblico anche l'amica Elisa. Stasera toccherà a lei regalare emozioni al Teatro Antico.

© Riproduzione riservata