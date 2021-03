Il meteo di Mussillo, maltempo in arrivo con neve a quote collinari

Per quanto riguarda la giornata di domani si prevedono condizioni di maltempo con precipitazioni a tratti abbondanti e nevose a 800 metri, ma con quote in diminuzione dalla serata. Venti da direzioni variabili. Domenica invece generali condizioni di maltempo diffuso e via via più intenso sulla Sicilia anche con piogge battenti e temporali. Lunedì la giornata trascorrerà con condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse sui rilievi e sulla Sicilia settentrionale. La neve scenderà ancora una volta a quote collinari.

© Riproduzione riservata