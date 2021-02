Invalidità, si rinnova l'accordo tra Inps e Asp: Messina diventa "modello" in Italia

Rinnovata per tre anni la convenzione tra le sedi messinesi di Inps e Asp che consente di effettuare quasi contemporaneamente e nello stesso luogo (nei locali al piano terra di via Garibaldi) le procedure di riconoscimento e rinnovo dell'invalidità di competenza dei due enti.

La città di Messina è tra le poche in Italia ad avere avviato una sinergia tra le due istituzioni che, iniziata in via sperimentale, oggi diventa apripista di un modello che potrebbe essere applicato anche in altre città d'Italia.

