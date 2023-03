Messina, la prova generale della “Tosca” di Puccini entusiasma gli studenti al "Vittorio Emanuele"

Un Teatro Vittorio Emanuele gremito di alunni provenienti da numerosi istituti scolastici di Messina, ha ospitato ieri, giovedì 1 marzo, la prova generale di Tosca. Gli studenti sono rimasti silenziosi ed incantati durante l'opera e hanno dimostrato un incontenibile entusiasmo al momento degli applausi.

Una grande soddisfazione per la governance del Teatro a seguito dell'approvazione della delibera che sancisce la collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Messina. La cospicua presenza di giovani e giovanissimi è un grande successo per l'Ente, in quanto dimostra una connessione con il pubblico delle nuove generazioni e incoraggia alla costruzione di un futuro in cui il Teatro possa essere sempre più attivo e presente per tutta la cittadinanza.

La produzione dell’Opera lirica “Tosca” di Giacomo Puccini, prevede un innovativo allestimento completamente originale, in esclusiva per il Teatro di Messina.

Il titolo, la cui regia è affidata alle sapienti mani di Carlo Antonio De Lucia, professionista di primo piano del panorama non solo nazionale, fa parte della Stagione 2022/2023 e andrà in scena al Vittorio Emanuele da domani 3 marzo con replica il 5.

A dirigere l'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, il Coro Lirico “F. Cilea” (diretto da Bruno Tirotta) e il Coro di voci bianche “Bianco Suono” (diretto da Agnese Carrubba), sarà il Maestro Carlo Palleschi, “bacchetta” di livello assoluto.

